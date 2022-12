Entrano nella villetta ma il cane abbaia: rapina sventata nelle campagne

MESAGNE - Ci hanno provato, con i proprietari della villetta presenti in casa. Alcuni malviventi - probabilmente in due - hanno scavalcato il muro di cinta di una villetta, animati da cattive intenzioni. E' accaduto intorno alle 19:30 di venerdì 2 dicembre, nelle campagne di Mesagne, sulla via per San Pancrazio Salentino. Ci ha pensato il cane di famiglia, con il suo abbaiare - racconterà poi il proprietario - a far desistere i banditi. Sono state allertate le forze dell'ordine e gli agenti del Commissariato di Mesagne si sono recati sul posto. La polizia, dunque, ha prontamente avviato le indagini del caso.