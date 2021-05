Agli arresti domiciliari ma i carabinieri lo sorprendono a bere in un bar

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del luogo, per evasione. L’uomo, già in regime di detenzione domiciliare, è stato rintracciato all’interno di un bar della città intento a consumare una bevanda insieme ad altre persone gravate da pregiudizi penali, in violazione delle prescrizioni cui è sottoposto che gli consentono di recarsi esclusivamente al Sert di Mesagne, in giorni e orari prestabiliti per la terapia farmacologica e per sottoporsi ai controlli tossicologici senza soste intermedie. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.