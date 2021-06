Festeggia il compleanno con fuochi d'artificio, denunciato

E' accaduto intorno alla mezzanotte di ieri, martedì 29 giugno, in una via della città. L'uomo non aveva nessuna autorizzazione

MESAGNE -Un 50enne di Brindisi è stato denunciato all'autorità giudiziaria per accensione ed esplosione pericolose. L'uomo, infatti, grazie alle segnalazione di numerosi cittadini e di accertamenti effettuati dalla polizia amministrativa del commissariato di Mesagne, intorno alla mezzanotte di ieri, martedì 29 giugno, in una via della città, a pochi metri da altre abitazione, ha acceso fuochi d'artificio non autorizzati per i festeggiamenti del compleanno. Acquisiti alcuni filmati che riprendevano la scena e le testimonianze di alcune persone informate dei fatti, gli agenti hanno provveduto a denunciare il 50enne.