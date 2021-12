Va a fuoco la cappa della cucina, fiamme e paura in un appartamento

MESAGNE - Fiamme e paura in un appartamento a Mesagne. Una squadra del comando dei vigili del fuoco è stata impegnata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 dicembre, alle prese con un incendio in un appartamento in via Romagna 13. Le fiamme si sono propagate dalla cappa della cucina. Il denso fumo ha danneggiato alcuni suppellettili.

L'appartamento era occupato da una persona anziana che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo aiutata dai vicini. Al termine dell'intervento, prima di lasciare il luogo del sinistro, i vigili del fuoco hanno verificato le condizioni di sicurezza e prodotto la comunicazioni agli enti per il ripristino dello stato dei lunghi.