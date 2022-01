Gallo se ne va in giro per il centro abitato, problemi alla circolazione

MESAGNE - Non ha creduto ai propri occhi il personale della polizia locale di servizio in pattuglia questa sera, giovedì 6 gennaio 2022. Gli agenti di Mesagne hanno ricevuto, infatti, una segnalazione riguardante un gallo al centro strada di via Marconi, centralissima arteria urbana della città. L'animale stava creando problemi alla circolazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno dapprima bloccato il traffico poi, anche grazie al sopraggiungere di altri colleghi, sono riusciti a bloccare il piccolo pennuto.

Il gallo è stato consegnato a una azienda agricola locale. Per la polizia locale mesagnese emerge chiara la responsabilità di chi ne aveva la custodia in qualche corte del centro urbano. Naturalmente, non sarà facile individuare chi si è lasciato sfuggire l'animale. Non è la prima volta che animali da cortile o domestici sfuggono alle attenzioni, spesso blande, dei proprietari, facendo rischiare gli stessi animali, liberi di scorrazzare in mezzo al traffico cittadino.