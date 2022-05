In giro con la marijuana: in sei segnalati all'autorità amministrativa dai carabinieri

MESAGNE - In giro con la marijuana: sei giovani segnalati. A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni nel comune di Mesagne, i carabinieri hanno segnalato all'autorità amministrativa, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale: un 22enne di Carovigno, trovato in possesso di 2,8 grammi di marijuana, nascosti nel vano porta oggetti dell'auto; una 24enne di Oria e tre latianesi di 24, 23 e 21 anni, trovati in possesso di quattro bustine in cellophane trasparente contenenti rispettivamente 1,1, 1,5, 0,8 e 1,4 grammi di marijuana; un 20enne di San Michele Salentino, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Durante il servizio sono stati controllati vari esercizi pubblici e automezzi, identificate numerose persone e contestate diverse contravvenzioni al codice della strada.