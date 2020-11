Ha sottratto energia per 3 mila euro, arrestato e rimesso in libertà

MESAGNE – Si era allacciato direttamente e abusivamente alla rete elettrica, sottraendo energia per circa 3 mila euro. Per questo i Carabinieri della stazione di Mesagne, hanno arrestato, per furto aggravato e continuato di energia elettrica, un 62enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare, a seguito di mirato controllo svolto con il personale Enel i militari operanti hanno riscontrato l’allaccio abusivo della sua abitazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 62enne è stato rimesso in libertà.