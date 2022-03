Incendio in un appartamento nella notte, salvati due gatti dai vigili del fuoco

MESAGNE - Sono stati salvati dai vigili del fuoco i due felini intrappolati all'interno di un appartamento di Mesagne dove questa notte (lunedì 7 marzo 2022) si sono sprigionate le fiamme. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi è intervenuta nell'abitazione sita in via Svevo Manfredi intorno alle 4. L incendio ha coinvolto l'intero vano cucina. Ingenti i danni per il calore e per il fumo in tutto l'appartamento dove sono rimasti intrappolati due gatti. I proprietari, tre persone, hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, infatti, all'arrivo dei vigili del fucoo erano già in strada.

I pompieri hanno domato le fiamme, messi in sicurezza i luoghi e salvati i felini. L'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fucoo è, attualmente, impegnato nell'analisi dello scenario incidentale e nella ricerca delle possibili cause da comunicare all'autorità giudiziaria. Al terminedell'intervento il personale tecnico del comando ha effettuato le valutazioni tecniche in merito alle possibili criticita strutturali causate dall'esposizione della struttura alle alte temperature e comunicato agli enti preposti disposizioni tecniche da adottare al fine di assicurare l'incolumità pubblica e privata dei cittadini.