Incidente in un cantiere nelle campagne: operaio ricoverato in Neurochirurgia

MESAGNE - Operaio cade da una scala mentre è al lavoro in un cantiere edile. E' stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso. L'uomo è un 32enne, residente a Oria, che stava prestando la sua opera nelle campagne di Mesagne, in contrada Palmitella. E' accaduto poco prima delle 9 di oggi, martedì 14 marzo 2023. Sul posto si sono recati, in prima battuta, i carabinieri dipendenti dalla Compagnia di San Vito Dei Normanni e gli agenti della Polizia Locale di Mesagne. E' stato richiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro e dello Spesal, come accade in questi casi. I sanitari del 118 hanno trasportato il 32enne in codice rosso in ospedale, al Perrino di Brindisi. La ditta che lavora nel cantiere è di Mesagne. L'operaio è ricoverato in Neurochirurgia con un trauma cranico.

Articolo aggiornato alle 13:10 (condizioni operaio)