Bomba al distributore automatico, identificato e denunciato l'autore

Il fatto si è verificato domenica 21 marzo in via Francavilla. Le indagini sono state condotte dal commissariato di Mesagne

LATIANO - E' stato individuato e denunciato l'autore dell'esplosione di un ordigno al distributore automatico di bevande ubicato in via Francavilla a Latiano. L'indagine è stata condotta dal commissariato di Mesagne guidato da Giuseppe Massaro. L'esplosione è avvenuta lo scorso 21 marzo e, fortunatamente, ha provocato solo danni al distributore, posto all’interno di un’area privata e non a persone o alla struttura dello stabiled ove era ubicato.

Sul posto è intervenuto il personale della squadra Volanti del commissariato di Mesagne che hanno provveduto a raccogliere i primi fondamentali elementi, utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento e all’individuazione dell’autore. Le successive attività d’indagine hanno permesso, quindi, di risalire ad altri episodi di danneggiamento avvenuti allo stesso distributore, sempre con l’utilizzo del medesimo modus operandi, nonchè a identificarne l’autore che è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato e denunciato all’autorità giudiziaria.