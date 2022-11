Inseguimento in auto nel centro abitato: due persone fermate dalla polizia

MESAGNE - Non si fermano all'alt della polizia e ne nasce un inseguimento, che si conclude con gli agenti del commissariato di Mesagne che hanno bloccato i "fuggitivi". E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, a Mesagne, nei pressi di via Brindisi. L'inseguimento si è concluso in via Gorizia, quando la volante è riuscita a bloccare l'auto in fuga.

Stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, due persone viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. Erano già noti alle forze dell'ordine. Non sono di Mesagne, ma sono comunque del Brindisino. Non si sono fermati all'alt degli agenti del commissariato di Mesagne e si sono dati alla fuga. Ne è nato, naturalmente, un inseguimento.

Fuggendo, hanno anche centrato alcune auto in sosta, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina. Pare, stando alle prime informazioni, che il guidatore non avesse la patente di guida. Gli agenti del commissariato di Mesagne potrebbero procedere a un arresto, ma stanno comunque indagando per conoscere meglio il perché della precipitosa fuga, patente a parte.