Investito da un'auto mentre va in bicicletta: grave un bambino

MESAGNE - Investito mentre andava in bicicletta a Mesagne: un 11enne è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Perrino. E' accaduto ieri pomeriggio, 14 novembre, in via San Pancrazio. Il bambino percorreva la strada in bicicletta. E' stato investito da un'autovettura, una Hyundai, con alla guida un mesagnese.

Il guidatore si è fermato e ha subito prestato soccorso. Sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Mesagne e i sanitari del 118, che hanno trasportato l'11enne dapprima al Pta di Mesagne, poi all'ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni, purtroppo, sono gravi.