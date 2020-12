Minaccia di morte la madre per avere i soldi: finisce in carcere

MESAGNE - Ha minacciato di morte la madre per avere del denaro: finisce in carcere, anche perché questa non era la prima volta. I carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per atti persecutori e tentata estorsione, un 31enne del luogo, già destinatario nel 2016 di ordinanza di custodia cautelare in carcere per i medesimi reati commessi nei confronti della madre non convivente.

In particolare, nella serata del 22 dicembre, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della mamma, dove hanno sorpreso l'uomo che cercava insistentemente di accedere in casa per estorcerle del denaro, minacciandola anche di morte. Gli atti persecutori e le minacce reiterate nel tempo sono oggetto di denunce presentate dalla vittima nei confronti del figlio. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ancora violenza contro le donne: picchiata dal compagno, si aggirava scalza per le campagne. E' accaduto a San Michele Salentino. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 40enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini dei militari, i quali nei giorni scorsi hanno notato una giovane donna girovagare tra le campagne a piedi, scalza, con addosso solo il pigiama e con evidenti segni di percosse. Dagli accertamenti è emerso che la ragazza era fuggita durante la notte dall'abitazione, poiché aveva subito percosse da parte del compagno. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana, è stata giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni.