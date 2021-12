Droga negli slip, trovate dosi anche nella comunità che lo ospita: denunciato minorenne

MESAGNE - Un minorenne, originario della Costa d'Avorio, residente a Mesagne in una struttura di accoglienza, è stato denunciato dagli agenti della polizia del commissariato di Mesagne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il ragazzo è stato controllato dal personale delle Volanti nei pressi del parco Potì, mentre era in compagnia di altre persone, una già nota alla polizia per i suoi precedenti per spaccio.

Durante il controllo, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 13 dicembre 2021), gli agenti hanno notato che uno di loro era particolarmente agitato. Andando a fondo, durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto, nascosto negli slip, un involucro in cellophane contenente 8 dosi di marjuana, pronta per essere ceduta.

I poliziotti hanno, così, deciso di proseguire la perquisizione presso la struttura che ospita il minore, dove occultato nella sua stanza sono state rinvenute e sequestrate altre 10 dosi di marjuana, per un totale di 18 dosi pronte per essere immesse sul mercato e cedute verosimilmente ad altri ragazzi. Il minore è stato affidato al responsabile della struttura in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.