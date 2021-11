Nasconde la marijuana nel pouf, ma i carabinieri la trovano: denunciato

MESAGNE - Aveva nascosto la marijuana nel pouf: giovane finisce nei guai. I carabinieri della stazione di Mesagne hanno denunciato in stato di libertà un 23enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nell'occasione ha spontaneamente consegnato un vasetto in vetro contenente 3 grammi di marijuana e un grinder trita erba contenente 2 grammi di marijuana tritata. A seguito della perquisizione estesa presso gli altri locali dell'abitazione, i militari operanti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 25 grammi di marijuana, occultati in un pouf, nonché vario materiale atto al confezionamento e 140 euro in banconote di diverso taglio.