A fuoco il contatore: paura in un condominio

MESAGNE - Tanta paura nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, in uno stabile di via Irpinia, a Mesagne. Intorno alle 7, un fumo nero ha avvolto un appartamento e si è diffuso in quelli adiacenti, arrivando nel giardino. Si è trattato di un rogo, partito dal contatore di energia elettrica. Gli inquilini del condominio sono scesi in strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, anche gli agenti del commissariato e i vigili urbani. Le fiamme si sono estese dallo sgabuzzino in cui era posizionato il contatore, per tutto l'appartamento. Solo tanta paura, fortunatamente, e nessun danno alle persone. I tecnici stanno al momento valutando se la casa è agibile o meno e i danni causati dal rogo.

