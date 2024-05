Psicologa accusata di aver aggredito giovane assistita: a processo

BRINDISI - Una psicologa mesagnese deve affrontare un processo con l'accusa di aver aggredito fisicamente una giovane paziente. La stessa professionista era già stata sospesa per 365 giorni dall'Ordine degli Psicologi della Puglia, dopo un esposto redatto dalla stessa assistita (come raccontato in questo articolo). La vicenda è nata proprio dalla denuncia della ragazza, assistita dallo studio legale Rizzo-Sartorio di Latiano. La 48enne mesagnese Alessandra Campana è stata citata a giudizio (vice procuratore onorario Barbara Rizzato) con l'accusa di lesioni personali. Le vicende si riferiscono all'ottobre 2022. La prima udienza è stata fissata per il 24 ottobre 2024 e sarà presieduta dalla giudice di pace Maria Romanazzi (tribunale di Brindisi). La citazione a giudizio è del 9 aprile 2024. Durante il dibattimento la professionista potrà, in contraddittorio tra le parti, far valere le proprie ragioni.

La ricostruzione dell'aggressione

Intanto, oltre alla recente citazione a giudizio, c'è anche la sospensione per un anno, irrogata dall'Ordine degli Psicologi della Puglia, che veglia non solo sulla deontologia professionale degli iscritti, ma tutela anche gli assistiti. Risale al febbraio scorso ed è seguita all'esposto della giovane (il cui nome ovviamente non compare in questa sede per motivi di privacy). Viene raccontato anche l'episodio di aggressione ai suoi danni, che gli inquirenti hanno ricostruito nel modo seguente. L'imputata avrebbe afferrato per le spalle e scaraventato contro il muro la giovane, causandole lesioni guaribili in due e sette giorni - per un totale di nove giorni -, come da referto stilato successivamente dai sanitari. Il racconto della giovane ex assistita, che si è concretizzato nell'esposto all'Ordine, lascia trapelare quanto vissuto e sentito dalla ragazza, che ora vive lontana dal Brindisino.

Il racconto della giovane

In breve, lei si è sentita plagiata, manipolata dalla professionista, che all'inizio le appare come una donna forte e carismatica. Diventa un punto di riferimento per l'assistita, che si fida incondizionatamente. E, proprio in base ai suoi consigli, compie una rottura col nucleo famigliare originario, rottura che solo dopo comincerà a rimarginarsi. Il rapporto tra le due, racconta la giovane, sembra andare oltre un normale rapporto tra psicologa e assistita, tanto che la ragazza lavorerà per un'attività della famiglia della psicologa. La quale, sconfina anche in campi non propri, convincendo la giovane a non vaccinarsi contro il Covid (scelta sulla quale l'ex assistita tornerà indietro). Il racconto, già sciorinato nell'articolo citato, è profondo ed esplica il malessere della giovane. Lei ora è più serena e sta curando le ferite che questa storia le ha inferto.