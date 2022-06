La salma di Carlo Giannini torna in Italia, domani i funerali a Mesagne

MESAGNE - Si svolgeranno domani, mercoledì 8 giugno 2022, a Mesagne i funerali di Carlo Giannini, il pizzaiolo 35enne trovato senza vita alle prime luci di giovedì 12 maggio all’interno del parco di Sheffield in Gran Bretagna. La camera ardente sarà aperta alle 0re 15 presso la Chiesa Mater Domini e le esequie si terranno alle ore 17 così che tutti, amici e parenti, potranno salutare il giovane concittadino e amico per l'ultima volta. Le indagini per risalire al presunto omicida sono ancora in corso. La polizia ha lanciato diversi appelli affinché chi abbia visto o sentito qualcosa che possa essere di interesse investigativo, si faccia avanti. Due, fino ad oggi, le persone arrestate ma rilasciate, un 18enne e un 17enne.