L'auto si incendia in corsa, anziano salvato da altri automobilisti

SAN VITO DEI NORMANNI - Disavventura per un anziano questa mattina, sabato 24 luglio, intorno alle 12. Mentre percorreva la provinciale che collega Mesagna a San Vito dei Normanni, l'auto, per cause da accertare, ha preso fuoco. Sono stati degli automobilisti che transitavano in zona a mettere in salvo l'uomo. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Brindisi che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti, anche, gli agenti della polizia di Stato.