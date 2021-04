Scoperto un camion pieno di rifiuti nella zona industriale

MESAGNE - Era parcheggiato lì da tempo, nella zona industriale di Mesagne. Sono stati i vigili urbani a segnalare la presenza di un camion di rifiuti, di ecoballe, abbandonato. Ora i carabinieri del nucleo operativo ecologico (Noe) stanno indagando. Il mezzo - si tratta di un semirimorchio di 12 metri - è riconducibile a ditte campane.

Il pm della Procura di Brindisi Alfredo Manca coordina le indagini. Serviranno a capire la provenienza delle balle di rifiuti, raccolti in reti metalliche. Il mezzo, come detto, risulta abbandonato nella zona industriale di Mesagne da molto tempo. I rifiuti non sembrano classificati.