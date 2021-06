Spaccio di droga, minorenne fugge alla vista dei poliziotti: fermato e denunciato

Il 17enne, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato, aveva 5 dosi di marijuana, per complessivi 5 grammi e banconote di vario taglio, provento dell’attività

MESAGNE - Nella serata di ieri, sabato 5 giugno 2021, una pattuglia del commissariato pubblica sicurezza di Mesagne, impegnata nel centro della cittadina messapica, ha fermato, dopo un inseguimento, un 17enne, già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, alla vista degli uomini della polizia ha cercato di allontanarsi ma, bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, confezionata per complessivi 5 grammi, nonché alcune banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le dosi di marijuana e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura di Brindisi. A carico del giovane era stata elevata anche una contestazione di violazione delle norme sul contenimento del contagio da Covid19.