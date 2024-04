Ha speso banconote false in diversi comuni del Brindisino: arrestato

MESAGNE - E' stato colto in flagranza, nel tentativo - questo per fortuna vano - di spendere una banconota da 50 euro falsa presso un esercizio commerciale di Mesagne. Gli agenti del locale commissariato hanno arrestato, nella serata di ieri (martedì 16 aprile 2024), un uomo di origini calabresi. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di mettere in circolazione falsa moneta nazionale avente corso legale.

Ad allertare i poliziotti ci hanno pensato dall'esercizio commerciale, avendo avuto contezza, durante il pagamento, che qualcosa non andasse. Intervenuti sul posto, gli agenti, guidati dal dirigente Giuseppe Massaro, hanno fermato l'uomo mentre provava ad allontanarsi a bordo di un'auto. La successiva perquisizione ha dato esito positivo: nella sua disponibilità sono state rinvenute altre 13 banconote false da 50 euro e 1.060 euro di banconote, questa volta genuine, di vario taglio.

Le rapide indagini hanno raccolto altri elementi: l'uomo, nella medesima giornata e in quella precedente, avrebbe messo in circolazione, in almeno tre comuni limitrofi, altre banconote false da 50 euro. L'appello in questi casi è scontato: quello di collaborare alle indagini. Dal commissariato si invita a denunciare episodi analoghi che riguardano la circolazione e la spendita di banconote false nelle ultime ore.

Il cittadino di origini calabresi, come disposto dal pm di turno presso la procura di Brindisi, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo adriatico, anche in base agli elementi raccolti dagli agenti del commissariato. All'uomo, inoltre, è stato notificato il preavviso di avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio.