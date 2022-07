Il vicino non lo vede da giorni e dà l'allarme: 40enne trovato morto dentro casa

MESAGNE - Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 2 luglio, in un'abitazione di via Crispi, a Mesagne. A dare l'allarme, un vicino, che non vedeva uscire l'uomo da parecchi giorni. L'uomo, dell'età apparente di 40 anni, risiedeva in Germania.

Era a Mesagne per accudire la madre, che si trova presso una casa di cura. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia locale e del commissariato di Mesagne. Ora occorrerà capire le cause del decesso: al momento nessuna ipotesi è esclusa, tantomeno quella della morte naturale. Le forze dell'ordine procederanno con le verifiche.