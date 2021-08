La Playstation acquistata online non arriva, denunciato per truffa un 48enne

MESAGNE - Ordina e paga una Playstation ma non l'ha mai ricevuta. La truffa online è stata scoperta a seguito della denuncia di un ragazzo di Mesagne che, dopo aver effettuato il pagamento, non hai visto la Playstation acquistata. Per questo gli agenti del commissariato di Mesagne, a seguito di indagini, hanno denunciato per truffaS.G., 48enne di Acerra (provincia di Napoli) per truffa aggravata in concorso con ignoti.