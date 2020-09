Cartucce in tasca e fucile clandestini nell'auto, finisce ai domiciliari

MESAGNE – I carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato Davide Kumbankyet, 29enne di origine ghanese residente a Mesagne, per porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, detenzione illegale di arma clandestina, porto ingiustificato di strumenti atti a offendere, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

In particolare, mercoledì sera, 23 settembre, l’uomo è stato sorpreso a piedi in una via del centro abitato con una scatola contenente 10 cartucce calibro 16 da 70 millimetri marca "Winchester" nascosta nella tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione effettuata alla sua auto ha fatto si che fossero scoperto un fucile calibro 16 senza marca, funzionante, unitamente a un machete, nascosti nel portabagagli. Le armi sono state sottoposte a sequestro. Il 29enne si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.