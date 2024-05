Mezzi in fiamme nell'azienda ittica: incendiari ripresi dalle telecamere

FASANO - Sarebbero stati presumibilmente tre i soggetti a causare il grave incendio verificatosi ieri sera (1 maggio) nel terreno dell'azienda ittica Lepore srl, in via Dell'Agricoltura nella periferia di Fasano. A riprenderli le telecamere di sorveglianza circostanti i cui filmati sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine. Dalle immagini si noterebbero tre persone introdursi nell'area e recarsi in prossimità dei mezzi, dove avrebbero appiccato il rogo utilizzando uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.

L'incendio si è sviluppato intorno alle ore 20.30 mentre il complesso intervento di spegnimento dei vigili del fuoco è durato fino a mezzanotte circa. Sette i veicoli letteralmente carbonizzati: si tratta di furgoni frigo.

I carabinieri della Compagnia di Fasano stanno ricostruendo gli elementi dell'accaduto. I veicoli "divorati" dalle fiamme non sarebbero di proprietà dell'azienda ma di altre imprese che usufruivano del terreno per il parcheggio. Pertanto, la Lepore srl sta proseguendo la propria attività lavorativa senza il rilevamento di problemi logistici.

A margine dell'episodio, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha ritenuto opportuno convocare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Negli ultimi giorni, infatti, la provincia ha dovuto far fronte ad una serie di fatti criminosi di rilievo: dalla bomba fatta esplodere a San Pietro Vernotico in prossimità di un negozio di alimentari, all'ordigno innescato sotto un'auto a Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno.

