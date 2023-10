Accoltellata dal vicino: migliorano le condizioni della 17enne. "Vorrei chiedergli il perché"

SAN VITO DEI NORMANNI – La prognosi è ancora riservata ma dovrebbe essere sciolta nel giro di qualche giorno. Sono in miglioramento le condizioni della 17enne di San Vito dei Normanni che nella tarda serata di sabato 30 settembre, senza alcun motivo, è stata accoltellata dal suo vicino di casa, un 52enne con problemi di natura psichiatrica.

La ragazza è comprensibilmente turbata per la terribile esperienza vissuta. La malcapitata ha aperto la porta al vicino, che aveva suonato al citofono della sua abitazione. Poi l’aggressione. Un fendente ha colpito la minorenne all’addome. Quando i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni sono arrivati sul posto, l’aggressore aveva ancora il coltello in mano.

L'intervento nel cuore della notte

La tempestività nei soccorsi ha giocato un ruolo chiave. Trasportata presso l'ospedale Perrino di Brindisi, la ragazza è stata operata d’urgenza dall’equipe del reparto di Chirurgia Generale diretta dal professor Giuseppe Manca. “La ragazza è rimasta cosciente – spiega il dottore a BrindisiReport – fino a quando non è stata anestetizzata. Era in corso un'importante emorragia interna. E’ stato fondamentale effettuare l’intervento chirurgico, di per sé abbastanza tranquillo, in velocità”.

Dopo l’intervento, la 17enne ha trascorso qualche ora nel reparto di rianimazione, prima del trasferimento in Chirurgia generale. “Sta migliorando – assicura ancora il professor Manca – e sta cominciando a rialimentarsi. La prognosi resterà riservata ancora per qualche giorno. Non dovrebbe avere problemi”.

Il racconto della 17enne

La minorenne stamattina (lunedì 2 ottobre) ha ripercorso l’accaduto in un’intervista rilasciata dal letto dell’ospedale all’inviata del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante, in onda su Rai 2, Tatiana Bellizzi. “Eravamo seduti – racconta - a tavola. Ho sentito suonare. Pensando che fosse mia sorella. Ho aperto con tranquillità”. Ma dall’altra parte c’era il vicino, un soggetto psichiatrico seguito del servizio di Igiene mentale del’Asl Brindisi, che vive da solo in un’abitazione adiacente a quella della vittima.

“Mi ha detto buonasera - racconta la ragazza - e mi ha dato la coltellata. Poi è scappato dentro casa. Lì per lì non avevo capito che fosse una coltellata. Pensavo mi avesse iniettato qualcosa. Poi ho messo la mano e ho visto il sangue”.

Lo shock è ancora forte. “Ho avuto – racconta ancora all’inviata di Ore 14 – abbastanza paura. La notte chiudo gli occhi e immagino ancora la scena. Fa male questa cosa. Gli vorrei chiedere il perché. Lo vedevo in giro. Non mi aveva mai fatto del male. Il dolore c’è. Non posso negarlo. Sono contenta per il semplice fatto che ho preso la coltellata io e non mamma, mio papà o mio fratello. So che sono forte e riesco ad affrontare le cose”.

Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, il 52enne si trova piantonato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Perrino. E' accusato di tentato omicidio. A quanto pare non aveva mai manifestato segni di violenza.