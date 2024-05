Latte in polvere diluito nel vino per errore: migliorano le condizioni del bambino

FRANCAVILLA FONTANA – Sta meglio il bambino di quattro mesi finito in coma etilico, dopo aver bevuto del latte in polvere diluito nel vino bianco e non nell’acqua, a causa di un tragico errore che sarebbe stato commesso dalla nonna. Il piccolo, ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in giornata sarà trasferito in reparto.

Il dramma si è verificato nella mattina di lunedì scorso (29 aprile), in un’abitazione di Francavilla Fontana. Il bimbo è stato inizialmente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Da lì, data la gravità della situazione, è stato trasferito al Perrino, dove è stato sottoposto a una lavanda gastrica ed è stato intubato. Poi il successivo trasferimento presso la struttura barese.

I carabinieri della compagnia di Francavilla hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Quel che conta, ad ogni modo, è che le condizioni del bambino sono in miglioramento.

