Condizioni in miglioramento: Franco Tatò lascia la Rianimazione

BRINDISI – Sono in miglioramento le condizioni di Franco Tatò. L’ex amministratore di Enel e di altre aziende di primo piano dell'economia italiana, caduto domenica pomeriggio nella sua masseria in località Pezze di Greco, frazione di Fasano, è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Chirurgia plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi. Il dirigente d’impresa era in casa insieme ad altre persone quando, da quanto appreso, è inciampato in un gradino, sbattendo la testa sul pavimento. L’88enne, soccorso da personale del 118, era stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio brindisino. Fortunatamente il quadro clinico ha avuto un’evoluzione incoraggiante nelle ultime ore. Tatò da anni ama trascorrere le vacanze estive nelle campagne di Fasano, una terra alla quale è molto legato in virtù anche delle origini pugliesi del padre, nativo di Barletta.

