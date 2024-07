Mille metri quadrati di spiaggia occupati abusivamente: denunciato titolare di un lido

CAROVIGNO - Occupazione abusiva di demanio marittimo in un noto stabilimento balneare sulla costa di Carovigno. Nella mattinata di ieri, 30 giugno, la Guardia Costiera ha accertato che l’amministratore unico dello stabilimento balneare, dotato di regolare concessione demaniale, aveva abusivamente occupato un tratto di arenile di circa mille metri quadrati mediante il posizionamento di 76 ombrelloni e 146 sdraio. L'accertamento è stato eseguito dalla sezione brindisina del Nucleo operativo di polizia ambientale della direzione marittima di Bari.

Sono ancora in corso i rilievi tecnici sulla rispondenza degli strumenti urbanistici in possesso al concessionario rispetto allo stato effettivo dei luoghi. Intanto, l’amministratore unico della società è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

L’attività rientra nell’operazione complessa nazionale “Mare e laghi sicuri 2024” disposta, anche per questa stagione estiva, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto su tutto il territorio nazionale volta ad assicurare la tutela dei bagnanti e diportisti e, più in generale, a garantire elevati standard di sicurezza nel settore turistico-balneare.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui