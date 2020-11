Minacce ai carabinieri che chiedono di indossare la mascherina: nei guai madre e figlio

ERCHIE - Madre e figlio di 49 e 30 anni di Erchie sono stati denunciati dai carabinieri per oltraggio a pubblico ufficiale. I due all’interno del parcheggio di un supermercato, "nel corso della contestazione della recidiva della violazione delle misure anti Covid–19, per non aver indossato i dispositivi di protezione all’interno del supermercato, hanno proferito frasi oltraggiose, offendendo l’onore e il prestigio dell’Istituzione, nonché dei militari". Si legge nella nota dei militari.

