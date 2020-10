I carabinieri gli chiedono di indossare la mascherina: lui li minaccia

SAN PIETRO VERNOTICO – Continuano gli insensati gesti di insofferenza nei confronti delle norme anti Covid. Nella giornata di ieri (sabato 24 novembre) i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato a piede libero un 18enne di Lecce, domiciliato presso il campo nomadi di San Pietro. Il giovane stava conversando in un gruppo di otto persone, senza indossare la mascherina.

I carabinieri lo hanno invitato più volte a coprirsi le vie respiratorie, nel rispetto delle norme anti contagio. Lui, invece, si è opposto con insistenza a tale richiesta, pronunciando delle minacce nei confronti degli uomini in divisa. Per questo dovrà rispondere del reato di minacce a pubblico ufficiale. Inoltre gli è stata inflitta una contestazione di illecito amministrativo per la violazione delle misure di contenimento diffusione del Covid-19.

Nella giornata di venerdì, invece, era stata denunciata per interruzione di pubblico servizio una “No Mask” che era salita a bordo di un pullman senza mascherina e ha rifiutato di indossarla.