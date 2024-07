Minacce e gogna social: un’assistente sociale presa di mira per mesi

BRINDISI – Oltre alle telefonate minatorie, c’è stata anche la gogna social, con vari post pubblicati su Facebook. Hanno patteggiato due sorelle (la 30enne M.L. e la 42enne L.L.) che per mesi hanno preso di mira un’assistente sociale, la 32enne S.D., di Brindisi, in servizio presso una comunità di Latiano, accusandola (ingiustamente) delle morte della nipotina di cinque mesi, avvenuta il 6 maggio 2023 all’interno della medesima comunità.

Il procedimento si è definito con il patteggiamento di una pena (sospesa) pari a otto mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti della 30enne e a sette mesi e 20 giorni a carico della 42enne, oltre alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte civile. La sentenza è stata firmata dal gup del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, al termine dell’udienza preliminare che si è celebrata lo scorso 4 luglio.

Le minacce

L’assistente sociale, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocato Serena Tucci. Le due imputate sono difese dall'avvocato Giorgia De Vincentis.

Stando al teorema accusatorio, le due sorelle hanno minacciato e molestato reiteratamente l’assistente sociale, ritenuta responsabile (“in modo del tutto immotivato”, si legge nel capo di imputazione) del decesso della piccola, che si spense la notte del 6 maggio all’interno della struttura, dove era ospitata insieme alla madre minorenne. Su quel dramma la Procura di Brindisi ha aperto un procedimento a carico di ignoti, che è tuttora pendente. A fine 2023 è stata depositata la perizia a firma del medico legale che ha effettuato l’autopsia.

Eventuali responsabilità nel decesso sono al vaglio della magistratura. Le zie della neonata, però, mentre l’inchiesta era ancora in corso, avevano additato l’assistente sociale. Le imputate avrebbero telefonato alla struttura, pretendendo di parlare con S.D. e minacciando di recarsi sul posto. La parte civile avrebbe subito varie offese e minacce, pervenute anche tramite il presidente della comunità, a sua volta vittima di minacce, quando era lui a rispondere al telefono.

Fra le minacce rivolte alla 32enne, anche quella di “togliergli il figlio”. E poi: “Voi dovete pagare con la vita, voi mi avete ammazzato una bambina di 5 mesi…di questo dovete pagare per omicidio”.

La diffamazione

M.L. risponde anche del reato di diffamazione, per le frasi offensive e diffamatorie pubblicate sul suo profilo Facebook. La campagna denigratoria nei confronti dell’assistente sociale, fra l’altro, è proseguita anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con frasi del tipo: “Hai avuto anche il coraggio di denunciare per diffamazione? Devi piangere le mie stesse lacrime”. E sempre su Facebook: “Non ha curato i bambini come avrebbe dovuto”; “Le persone incompetenti devono rimanere a casa a lavare i piatti”.

Tutto ciò ha fatto sprofondare l’assistente sociale in uno stato di ansia e paura, anche per l’incolumità del figlio, tale da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita, al punto di non uscire più di casa da sola, soprattutto di notte. Anche gli spostamenti del figlio sono stati vincolati alla presenza di un adulto. Le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dalla donna.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/