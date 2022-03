Va davanti casa della ex moglie e la minaccia: i carabinieri lo arrestano

TORRE SANTA SUSANNA – Con una pistola (rivelatasi poi una pistola-accendino priva di tappo rosso) ha inveito contro la ex moglie. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, un 56enne di Torre Santa Susanna è stata arrestato in flagranza di reato per minacce aggravate.

L’uomo non si rassegnava alla fine della relazione. Per questo intorno alle ore 22:45 di ieri si è recato davanti all’abitazione della ex. Ne è scaturita una discussione nel corso della quale il 56enne avrebbe brandito la pistola accendino (ma essendo sprovvista di tappo rosso difficilmente distinguibile da una vera arma a un occchio non esperto), inveendo contro la donna. Questa si è rifugiata in casa e ha chiesto aiuto ai carabinieri attraverso il 112. Nel giro di pochi minuti si è recata sul posto una pattuglia della locale stazione. Dopo esserci sincerati delle condizioni della donna, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 56enne, trovandolo in casa. A quel punto i militari hanno perquisito sia l’abitazione che l’auto, senza trovare nulla.

Le ricerche sono andate a buon fine nel garage, dove è stato rinvenuto un cesto di vimini al cui interno si trovava la pistola/accendino priva di tappo rosso. Nel locale condominiale della riserva idrica è stata invece trovata la custodia di plastica, vuota, di una pistola scacciacani. Il 56enne è stato dunque arrestato in regime di domiciliari. Nei prossimi giorni, assistito dall’avvocato Raffaele Missere, sarà sottoposto a interrogatorio di convalida.