Minacce con fucile: paura all'esterno di un locale notturno, carabinieri a lavoro

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di tensione la notte scorsa all'esterno di un locale sito tra le vie del centro storico di San Pietro Vernotico dove una persona presumibilmente armata di fucile avrebbe inseguito due giovani. La vicenda è al vaglio dei carabinieri della locale stazione intervenuti poco dopo sul posto. E' accaduto attorno all'una della notte tra ieri e oggi, sabato 29 aprile. In mano agli investigatori c'è la testimonianza di chi ha assistito alla scena: come già accennato una persona sarebbe stata vista inseguire per strada altre due persone brandendo un'arma simile a un fucile. La scena ha provocato un fuggi fuggi generale, immediata la segnalazione al 112. Un aiuto per la ricostruzione della vicenda potrebbe giungere dalle telecamere installate nella zona. I carabinieri sono a lavoro, si esclude il tentativo di rapina, al vaglio l'ipotesi che si tratti di un'arma fasulla.