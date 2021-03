Dà in escandescenze in ospedale: minacce e offese ai carabinieri

In carcere un 22enne. Il giovane, giunto in Pronto Soccorso in stato d'ebbrezza, si è scagliato contro le forze dell'ordine

FRANCAVILLA FONTANA – Ha spintonato e minacciato i carabinieri, intervenuti su richiesta del personale sanitario. Un 22enne di Francavilla Fontana, Gianmarco Maggio, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere dopo aver dato in escandescenze presso il Pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Il giovane, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale compagnia, deve rispondere dei reati di minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato ieri sera (lunedì 1 marzo). I militari si sono recati sul posto su richiesta degli operatori sanitari. Il 22ennne, in preda ai fumi dell'alcool, stava creando non pichi problemi. Una volta arrivati i carabinieri, nel tentativo di sfuggire a un controllo, si è scagliato contro le forze dell’ordine, proferendo minacce e offese, in presenza di più persone. Una volta bloccato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.