Minaccia e molesta ripetutamente la fidanzata 16enne per gelosia: arrestato 17enne

MESAGNE - Dal dicembre 2022 ad oggi, un giovane di 17 anni avrebbe messo in atto dei comportamenti persecutori nei confronti della fidanzata sedicenne, ossessionandola con la propria morbosa gelosia. Scenate continue sarebbero seguite all'impedimento di frequentare alcune persone e all'imposizione dei vestiti da indossare. Una storia assurda arrivata al culmine con le minacce di sfregiare il viso della ragazza; rischio corso dopo che il giovane uomo l'avrebbe afferrata violentemente in varie parti del corpo, tanto da provocarle lividi.

La denuncia è arrivata dalla fidanzata (ormai ex) e da sua madre. Il 17enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mesagne, in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità.

Nel lungo periodo delle vessazioni, la giovane sarebbe stata privata del suo telefono cellulare. Il fidanzato controllava l'apparecchio per verificare chiamate e messaggi, per bloccare i contatti e cancellare fotografie a lui sgradite, oltreché per impedirle di rispondere alle chiamate della madre. Lo stesso, inoltre, si sarebbe impossessato di alcuni suoi effetti personali, tra i quali una sigaretta elettronica; mentre in una circostanza le avrebbe danneggiato una borsa.

Inoltre, un giorno l’indagato si sarebbe recato presso l’abitazione della fidanzata e, non trovandola a casa, l’avrebbe fatta chiamare al telefono dalla sorella. Rientrata nell'abitazione, la minore si sarebbe subito allontanata per poi essere raggiunta dall’indagato che, con un coltello, avrebbe minacciato di accoltellare lei ed un suo amico. Gridando ed usando prepotenza, il ragazzo voleva presumibilmente costringerla a vederlo, sebbene la minore avesse già deciso di troncare la relazione.

Anche dopo l’interruzione del rapporto sentimentale, infatti, il 17enne avrebbe continuato nelle sue condotte con scenate e pedinamenti continui nei confronti della giovane donna.