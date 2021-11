Minore armato di fucile si allontana da casa in auto: rintracciato dalla polizia

OSTUNI - Ha portato un fucile dalla Lucania alle campagne di Ostuni, viaggiando alla guida di una Volkswagen Golf insieme ad altri tre amici. Ha appena 15 anni il protagonista di un episodiodi cronaca che nella mattinata di ieri (giovedì 10 novembre) ha tenuto impegnati i poliziotti del commissariato di Ostuni e i colleghi della questura di Brindisi. Il giovane vive in provincia di Matera con la famiglia. In mattinata si è messo alla guida della macchina delle madre, dopo essersi impossessato del fucile da caccia sottratto al compagno della stessa.

Grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare in possesso al minore, l’auto è stata rintracciata in località Diana Marina, sul litorale di Ostuni. I poliziotti del commissariato della Città Bianca hanno controllato il veicolo, identificando i quattro occupanti, tutti minorenni. Tra di essi vi era il quindicenne allontanatosi da casa. A seguito di perquisizione veicolare e personale, non è stata trovata traccia del fucile.

Dopo una lunga mediazione, gli agenti hanno convinto il 15enne a collaborare e a riferire spontaneamente ogni utile indicazione per le ricerche del fucile e del munizionamento sottratto dall’abitazione di famiglia. L’arma è stata quindi rinvenuta in campagna, sotto alcuni rovi, con il vivo di volata occluso da carta stagnola (evidentemente per salvaguardarne la funzionalità) ed il munizionamento all’interno di una busta di plastica sotto un cespuglio.

“Seppur allo stato non sono emersi chiari elementi – si legge in una nota della questura di Brindisi - le modalità di occultamento e il ritrovamento dell’arma e delle cartucce, lasciano ipotizzare un possibile futuro utilizzo per la commissione di reati”. Il minore è stato denunciato alla Procura dei minori per porto e detenzione illegale di arma e munizionamento. Poi è stato affidato ai genitori.