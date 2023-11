Minorenne sorpreso mentre stava per far esplodere bomba davanti a bar: arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - Sorpreso mentre stava per far esplodere una bomba, sembrerebbe ad alto potenziale, davanti a un bar in via Cellino a San Pietro Vernotico ma i carabinieri lo hanno bloccato poco prima della deflagrazione, evitando danneggiamenti e conseguenze peggiori. Un 17enne di San Pietro Vernotico alle prime ore del giorno di oggi, martedì 28 novembre, è stato arrestato dai militari della locale stazione, diretta dal luogotenente Vincenzo Corianò, che hanno operato unitamente ai colleghi del comando provinciale di Brindisi, per detenzione e porto abusivo di materiale esplodente e tentato danneggiamento.

Il ragazzino è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida che avverrà nei prossimi giorni alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Maria Grazia Palombo. Cominciano ad arrivare le prime risposte alla scia di attentati ai danni di bar e attività commerciali perpetrati nell'ultimo anno. Un negozio di alimentari è stato preso di mira per ben tre volte. Lo stesso bar di questa notte era già stato oggetto di attentato dinamitardo a novembre del 2022. Un altro bar del centro ha subito danneggiamenti nell'ultimo anno. Se tutti gli episodi sono collegati e riconducibili all'arresto di oggi saranno le indagini a stabilirlo. Intanto, come già detto, arrivano le prime risposte che rivelano una costante presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine e un monitoraggio continuo per garantire la pubblica sicurezza.