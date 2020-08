Nascondeva quasi 400 grammi di hashish sotto al frigorifero: arrestato minorenne

Due arresti a Fasano da parte dei carabinieri: nei guai un minorenne e un 37enne di Campagna (Sa)

Minorenne trovato in possesso di 394 grammi di hashish

I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Fasano hanno arrestato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il minore, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 394 grammi di hashish, suddivisi in quattro “panetti”, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura, il tutto occultato sotto il frigorifero, e sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza minorile di Lecce.

Destinatario di due provvedimenti restrittivi preso a Fasano

I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato Antonio Viviani, 36enne di Campagna (Sa), in transito a Fasano, poiché colpito da un provvedimento di “cumulo pene con ordine di carcerazione e richiesta di revoca dei benefici”, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno, dovendo espiare la pena residua di 2 anni, 10 mesi e 14 giorni di reclusione in relazione ai reati, tra gli altri, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato commessi nella provincia di Salerno dal 2008 al 2017. Nel medesimo contesto, è stato tratto in arresto poiché colpito da un provvedimento di “revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo”, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno, dovendo espiare la pena di 4 mesi e 23 giorni per reati inerenti gli stupefacenti commessi in quella provincia nel 2011. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.