Fuggono dalla casa famiglia: due minorenni rintracciati dalla Polfer

BRINDISI - Due minori sono stati recuperati dalla Polizia Ferroviaria di Brindisi, dopo il loro allontanamento da una casa-famiglia della provincia brindisina. In particolare, nel primo caso. avvenuto martedì 28 luglio, un 17enne di origini albanesi è stato rintracciato in corrispondenza di un treno, presso la stazione di Brindisi, diretto a Bari. Il minorenne, già gravato da una misura cautelare della permanenza nella comunità, con provvedimento del tribunale dei minori, ha confidato agli agenti di essersi allontanato per raggiungere una sua amica nel capoluogo di regione.

Il secondo caso, invece, riguarda una 14enne italiana fuggita dalla comunità. Di questo suo gesto ne ha fatto confidenza con il capotreno che, raggiunta la stazione di Brindisi, ha subito allertato la Polfer. La minorenne ha detto agli agenti di sentirsi sola e di voler utilizzare liberamente il proprio cellulare. Entrambi i ragazzi sono stati riaccompagnati alla struttura.