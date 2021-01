Lanciano pietra da cavalcavia: agente fuori servizio ferma due minori

Sfondato il parabrezza di un'auto parcheggiata in via Bastioni, sotto al cavalcavia De Gasperi. E' accaduto mercoledì sera

BRINDISI – Hanno lanciato una grossa pietra dal cavalcavia De Gasperi, mandando in frantumi il parabrezza di un’auto. Ma proprio in quel momento transitava un poliziotto fuori servizio della questura di Brindisi. Due minorenni sono stati denunciati per una “bravata” di inaudita gravità che avrebbe potuto avere serie conseguenze. L’episodio si è verificato ieri sera (mercoledì 27 gennaio) alle porte del centro di Brindisi.

L’agente libero da servizio, diretto verso corso Roma, stava percorrendo il cavalcavia alla guida della sua auto quando ha notato due giovani sporgersi dal parapetto di sicurezza e guardare in basso. Insospettito dall’insolita scena, l’automobilista ha rallentato, in modo da osservare attentamente le loro azioni ed il loro abbigliamento. All’improvviso uno di loro, chinatosi verso il marciapiede, ha afferrato una vistosa pietra, si è sporto dal parapetto e l’ha lanciata verso la strada sottostante, via Bastioni Carlo V. L’altro ragazzo, ridendo, si è complimentato con l’amico. Poi i due si sono allontanati, senza però fare i conti con l’operatori di polizia. Questi ha raggiunto i ragazzi e qualificandosi ha intimato loro di fermarsi. Per tutta risposta i minorenni hanno tentato la fuga prendendo direzioni diverse. Il poliziotto si è messo all’inseguimento di uno dei due, bloccandolo. In quei frangenti interveniva in ausilio un equipaggio della Sezione Volanti, che ha preso in consegna il ragazzo.

Lo stesso agente libero da servizio, poi, si è messo alla ricerca dell’altro giovane, rintracciandolo in via Cristoforo Colombo. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso di appurare che la pietra lanciata aveva infranto il parabrezza di un’autovettura parcheggiata in via Bastione. I due minori sono stati condotti negli uffici della Sezione Volanti, dove sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso tra loro, per getto di cose pericolose e danneggiamento e riaffidati ai genitori.

Prosegue, intanto, l’attività d’indagine volta alla individuazione degli autori, per un analogo episodio di lancio di pietre verificatosi, la scorsa settimana, in danno del Nuovo Teatro Verdi.

In quell’area gli agenti della Volante provvedono ad effettuare frequenti controlli che hanno consentito di elevare in alcuni giorni numerose sanzioni in danno di giovanissimi.

Gallery