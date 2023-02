Mistero nella notte: giovane in ospedale con ferite da arma da fuoco

TORRE SANTA SUSANNA - Carabinieri a lavoro a Torre Santa Susanna per una sparatoria che sarebbe avvenuta nella notte in via Balilla. Un giovane è giunto al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi con ferite da arma da fuoco all'altezza della nuca. Era in condizioni critiche, lo avevano accompagnato gli amici. Secondo una prima versione fornita si sarebbe ferito per gioco. Del fatto sono stati informati i carabinieri della locale stazione che unitamente ai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.

Seguono aggiornamenti