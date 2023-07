"Dedito alla consumazione di reati": sorveglianza speciale notificata a un brindisino

BRINDISI - Dopo aver ottenuto la liberazione, è stato raggiunto dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni. Il provvedimento restrittivo è stato notificato a un brindisino con vari precedenti penali, su richiesta del questore Annino Gargano, al tribunale di sorveglianza di Lecce competente per territorio.

L'uomo, insieme ad altri indagati, era stato arrestato nell'ambito di un'operazione della Squadra mobile di Brindisi, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzati al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La caratura criminale era stata poi oggetto di attenta analisi e valutazione da parte della Divisione polizia anticrimine che, evidenziandone la manifesta pericolosità sociale, aveva ritenuto di dover sottoporre ad un più stretto controllo il soggetto anche dopo la sua liberazione.

Ne è scaturita un’informativa trasmessa all’autorità giudiziaria in cui sono stati evidenziati i precedenti dell’uomo e la sua dedizione alla ripetuta consumazione di reati, dai quali si riteneva che avesse acquisito le risorse economiche per vivere, non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa.

Il quadro informativo così strutturato è stato pienamente condiviso dal tribunale di sorveglianza di Lecce che, ritenendolo conforme e aderente ai dettami della normativa antimafia. ha imposto all’uomo la misura della sorveglianza speciale per quattro anni con obbligo di soggiorno.