G7: misure straordinarie anche nel porto. Probabile sospensione del trattato Schengen

BRINDISI – Nei giorni del G7 potrebbe non esserci alcun distinguo fra le destinazioni Ue e quelle extra Ue. L’applicazione del trattato di Schengen (ossia la libera circolazione di merci e persone fra i confini dell’Unione europea) sarà presumibilmente sospeso nel porto di Brindisi. Non solo nell’arco temporale (13-15 giugno) in cui si svolgerà il vertice, ma anche nelle nei giorni precedenti e in quelli successivi.

E' quanto emerge da un'ordinanza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, concepita per agevolare i controlli su mezzi e passeggeri provenienti dalla Grecia e dall’Albania.

Il provvedimento, firmato nei giorni scorsi dal presidente dell’Authority, Ugo Patroni Griffi, è il frutto di una serie di riunioni che nelle ultime settimane si sono svolte presso la prefettura di Brindisi. Le autorità preposte ai controlli (di polizia, doganali e fiscali) hanno manifestato l’esigenza di separare i flussi in arrivo e partenza fra le due destinazioni, utilizzando le infrastrutture già esistenti. E’ stata infatti scartata l’ipotesi di realizzare altre opere. Da tempo indisponibile, invece, l’ormeggio del prolungamento di Costa morena destinato alle navi in linea con Valona (Albania), poiché interessato dai lavori per la realizzazione del pontile a briccole.

Le disposizioni per le agenzie

L’ente portuale ha quindi diramato delle disposizioni per le agenzie marittime raccomandatarie dei traghetti. Dalle ore 6 dell’1 giugno sino a tutto il 20 giugno, queste dovranno “interrompere l'attività di rilascio check-in per gli imbarchi al più tardi entro 30 minuti precedenti rispetto all'orario schedulato di partenza della nave raccomandata”.

Le stesse agenzie dovranno inoltre “presentare alla locale autorità marittima e all’autorità di sistema portuale il programma degli approdi per tutto il mese, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento accosti”. Il programma dovrà garantire “in modo chiaro ed inequivoco il rispetto delle fasce orarie” disposte tramite l’ordinanza.

La cena al castello Svevo

L’intero territorio provinciale sarà interessato da eccezionali misure di sicurezza. Le turbonenze geopolitiche che spaziano dal Medio Oriente al confltto russo-ucraino, del resto, richiedono massima allerta.

Intorno all’area di Borgo Egnazia sarà predisposta una zona rossa. Un dispiegamento di forze senza precedenti caratterizzerà il capoluogo in occasione della prima cena del G7 che si svolgerà presso il castello Svevo, in presenza anche del presidente Sergio Mattarella.

A tal proposito il sindaco Giuseppe Marchionna ringrazia il capo di stato per aver scelto la città di Brindisi. “Si tratta di un’occasione eccezionale - afferma il primo cittadino - per tutto il territorio. A nome della comunità che mi onoro di rappresentare, ringrazio il Presidente Mattarella per aver avuto così a cuore Brindisi e la sua gente”.

Anche il deputato Mauro D’Atti si associa ai ringraziamenti. “La scelta del presidente della Repubblica – afferma il parlamentare - di organizzare a Brindisi la prima cena del G7 merita un ringraziamento sincero e sentito da parte di tutta la nostra comunità. Per Brindisi e per la Puglia sarà un onore straordinario. Peraltro, è da molto tempo che un Presidente della Repubblica non si reca a Brindisi e la città lo attende con grande fermento”.

