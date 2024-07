Morta dopo la caduta nel vano ascensore: autopsia eseguita, fissati i funerali

FASANO - È stata eseguita nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2024, l'autopsia sul corpo di Clelia Ditano, la 25enne precipitata nel vano ascensore di un palazzo in via Saragat, a Fasano. Sono stati conferiti inoltre gli incarichi per altri due accertamenti, sul telefono cellulare della giovane morta tra l'1:30 e le 2 dell'1 luglio scorso e sull'impianto in questione. Intanto, sono stati fissati i funerali, che si terranno alle 16 di domani, venerdì 12, presso la chiesa di Sant'Antonio, a Fasano. Ad accertare come sia potuta accadere questa tragedia ci sta pensando la sostituta procuratrice Livia Orlando. L'ipotesi, al momento, è quella di omicidio colposo.

La famiglia di Clelia si è affidata all'avvocato Umberto Sforza. Gli indagati sono l'amministratore di condominio, il legale rappresentante di una ditta che ha curato la manutenzione dell'impianto, il responsabile tecnico e un dipendente della stessa azienda. Sono assistiti dagli avvocati Pasquale Di Natale, Michelangelo Gentile, Luigi Carmine Chiarelli e Paolo Gerardo D'Arcangelo. L'esame autoptico è stato eseguito, su nomina della pm Orlando, dal dottor Domenico Urso. I famigliari della giovane hanno nominato il dottor Antonio Carusi, mentre la difesa di un indagato la dottoressa Liliana Innamorato, come consulenti di parti. Per i risultati dell'autopsia si dovrà attendere una sessantina di giorni. La ragazza avrebbe subito una lesione a livello encefalico e con ogni probabilità sarebbe morta sul colpo.

Sempre nella giornata di oggi, sono stati anche conferiti due incarichi. Il primo riguarda una consulenza tecnica sullo smartphone della povera Clelia Ditano. Il consulente tecnico della pm è l'ingegnere Sergio Civino, mentre l'avvocato Sforza ha nominato il dottor Silverio Greco e l'avvocato Di Natale l'ingegnere Francesco De Giosa. Il secondo incarico riguarda un'analisi complessiva dell'impianto e del vano ascensore. Il consulente della pm è l'ingegnere Massimiliano Bursomanno, quello della famiglia il collega Donato Ammirabile e gli ingegneri Francesco De Giosa e Antonio Imbimbo per le difese. Anche in questo caso, 60 giorni per i risultati.