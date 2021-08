Tragedia di Ferragosto, indagata per omicidio stradale l'amica-conducente

FRANCAVILLA - E' indagata per omicidio stradale la 23enne che si trovava alla guida della Fiat Panda, all'alba di domenica 15 agosto, giorno di Ferragosto, che ha impattato contro il pilone del passaggio a livello lungo la provinciale Manduria-Francavilla, fatale per la giovane Laura Lacorte, 20enne di Ostuni. L'amica alla guida, a seguito dei test tossicologici era risultata positiva ad alcool e droga. La ragazza, infatti, guidava l'utilitaria in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e all’uso di "cannabinoidi". Nell'auto, anche, una terza ragazza ancora ricoverata presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Tutte originarie di Ostuni.