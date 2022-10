Muore a 14 anni in Terapia intensiva: da accertare le cause del decesso

BRINDISI – Si è spenta a soli 14 anni, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Perrino. Sono da accertare le cause di un dramma che si è consumato stamattina (lunedì 10 ottobre) presso il nosocomio brindisino. La minorenne nei giorni scorsi è stata ricoverata nel reparto di Pediatria. Aveva febbre e vomito ed è risultata positiva al Covid. Venerdì notte, dopo un peggioramento delle sue condizioni, è stata trasferita in Terapia intensiva, dove stamattina è avvenuto il tragico epilogo di questa vicenda. La 14enne aveva completato il ciclo vaccinale. Si attende il risultato di alcuni esami per capire le cause del decesso.