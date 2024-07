Addio a Benito Pagliara: per una vita ha mandato avanti il bar dell'ospedale

BRINDISI – Per 58 anni è stato il volto del bar dell’ospedale di Brindisi. Nella giornata di ieri, all’età di 87 anni, si è spento Benito Pagliara, uomo generoso e gentile, la cui missione di vita è sempre stata quella di aiutare il prossimo.

Molti gli volevano bene, perché lui in punta di piedi riusciva sempre ad entrare nel cuore di tutti. Rimasto vedovo con due bambine si è preso cura di loro in modo eccezionale assicurandosi che non mancasse loro mai niente e cercando di colmare la mancanza di una mamma. Un nonno amorevole, un fratello esemplare, un amico vero, un grande uomo. Un esempio per molti.

I funerali si svolgeranno martedì 2 luglio, alle ore 09:30, nella chiesa Ave Maris Stella, al rione Casale, muovendo dalla casa dell’estinto sita in via Ruggero Flores.

