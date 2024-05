Morte bianca di Vincenzo Valente, disposto l'esame sul corpo del 46enne

BRINDISI - E' stata disposta per la mattinata di oggi, martedì 7 maggio 2024, l'ispezione cadaverica, l'esame esterno sul corpo di Vincenzo Valente. L'operaio 46enne, di Latiano, com'è noto, è deceduto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio nello zuccherificio di Brindisi, mentre lavorava alle dipendenze di una ditta appaltatrice esterna che stava effettuando un intervento di manutenzione sul nastro che collega lo stabilimento al molo industriale di Costa Morena est. Si trovava sul nastro 6, a circa dieci metri di altezza. Cosa sia accaduto di preciso, è al vaglio della polizia e degli esperti dello Spesal dell'Asl di Brindisi, coordinati dal pm della procura di Brindisi, Raffaele Casto. Fatto sta che il braccio gli è stato tranciato di netto, mentre lavorava sul nastro trasportatore.

La salma delle vittima di incidente sul lavoro si trova presso l'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi. La procura, nell'immediatezza dei fatti, aveva disposto il sequestro penale preventivo del tratto di nastro trasportatore in cui si è verificato l'incidente. Il sequestro risulta convalidato. La famiglia di Valente, in queste ore, si è affidata allo studio legale Montesardi. L'operaio, come detto, lavorava per una ditta esterna con sede sempre a Brindisi, ditta assistita dall'avvocato Massimo Manfreda. Valente in passato ha lavorato presso l'ex Ilva di Taranto, sempre per una ditta esterna. Lascia la madre, un fratello e una sorella.

Un altro lutto colpì la famiglia: l'11 febbraio 2015 il padre di Vincenzo, Cosimo, perse la vita mentre aiutava un amico a potare il suo albero, in un'abitazione nelle campagne di Latiano. La comunità latianese è stata scossa da questo recente episodio che ha colpito una famiglia di grandi lavoratori, come sono unanimemente conosciuti in paese. Anche il sindaco Cosimo Maiorano è addolorato per la perdita di un suo concittadino, morto mentre lavorava. Quasi sicuramente si procederà col lutto cittadino, nel giorno delle esequie. L'ipotesi prevede bandiere a mezz'asta e serrande abbassate durante il passaggio del feretro.

I funerali saranno fissati una volta che la salma sarà restituita alla famiglia. Per ora la procura ha disposto l'ispezione cadaverica, un esame che non prevede il contraddittorio. Nel giro di 24 ore saranno sciolti i dubbi circa un eventuale autopsia, ma al momento questa opzione potrebbe essere esclusa, dato che la causa della morte non è ovviamente in dubbio. Quella di Vincenzo Valente è la terza morte bianca avvenuta in città dall’inizio dell’anno. Lo scorso 1 marzo, un 40enne di Brindisi è morto dopo un volo di circa 10 metri dal tetto di un capannone nella zona industriale di Brindisi. Undici giorni dopo, un 37enne di Tuturano è stato schiacciato da un macchinario, nello stabilimento della Jindal.

Se si allarga il raggio a tutta Italia, la tragica conta delle morti bianche si attesta su numeri drammatici. L'ultimo caso è avvenuto in Sicilia, gli operai morti in questo caso sono stati cinque. E vengono ricordati in questo articolo di Today.it. Non a caso, i sindacati del Brindisino - oltre a chiedere che sia fatta chiarezza sulla vicenda - hanno esclamato in coro: "Basta morti sul lavoro".